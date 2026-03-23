Muş'ta olay, dün Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Yeliz B. (38) ile eşi Seyithan B. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

DHA'daki habere göre tartışma sırasında Yeliz B., eline geçirdiği bıçakla eşi Seyithan B.’yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

5 ÇOCUK ANNESİ GÖZALTINDA

Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.