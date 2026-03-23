5 çocuk annesi eşini kalbinden bıçakladı!
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde, 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Yeliz B., tartıştığı eşi 45 yaşındaki Seyithan B.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 23.03.2026 - 09:42
Muş'ta olay, dün Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Yeliz B. (38) ile eşi Seyithan B. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI
DHA'daki habere göre tartışma sırasında Yeliz B., eline geçirdiği bıçakla eşi Seyithan B.’yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
5 ÇOCUK ANNESİ GÖZALTINDA
Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
