52.2 milyar lira alacak yapılandırıldı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan başvurular üzerine 52.2 milyar lira alacak yapılandırıldığını ve 1.6 milyar lira tahsilat gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada Yapılandırma Kanunu kapsamında 1 milyon 529 bin 285 mükellefin başvuruda bulunduğunu ve 2 milyon 302 bin 661 adet yapılandırma dosyası oluşturulduğunu bildirdi.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS

Yapılandırma Kanunu 13 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Kanun kapsamında 31 Mayıs'a kadar başvurular devam edecek.

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor. Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor. Düzenleme kapsamında borçları 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınıyor.