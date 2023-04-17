52.2 milyar lira alacak yapılandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Son dakika haberi: 52.2 milyar lira alacak yapılandırıldı
ABONE OL

52.2 milyar lira alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 52.2 milyar lira alacak yapılandırıldığını ve 1.6 milyar lira tahsilat gerçekleştiğini açıkladı

Son dakika haberi: 52.2 milyar lira alacak yapılandırıldı
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan başvurular üzerine 52.2 milyar lira alacak yapılandırıldığını ve 1.6 milyar lira tahsilat gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada Yapılandırma Kanunu kapsamında 1 milyon 529 bin 285 mükellefin başvuruda bulunduğunu ve 2 milyon 302 bin 661 adet yapılandırma dosyası oluşturulduğunu bildirdi.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS

Yapılandırma Kanunu 13 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Kanun kapsamında 31 Mayıs'a kadar başvurular devam edecek.

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor. Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor. Düzenleme kapsamında borçları 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
PARA Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
PARA Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi
PARA Piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi
Akbank'tan Türkiye'nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisi
PARA Akbank'tan sosyal temalı sendikasyon
Fed faizi sabit tutmayı değerlendirdi
PARA Fed faizi sabit tutmayı değerlendirdi
Banka raporlama standartlarında esneklik
PARA Banka raporlama standartlarına esneklik
ABD bütçesi martta 378 milyar dolar açık verdi
PARA ABD'de bütçe açığı 378 milyar dolar
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.