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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 6 ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

        'Bozdoğan-31' operasyonlarında 38 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-31' operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:56
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        6 ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

        Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, Adana'da 6, Aydında 1, Çorumda 13, Gaziantep'te 2, Kayseri'de 4 ve Mersin'de 12 olmak üzere 38 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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