        Haberler Gündem Yargı Son dakika: 6 milletvekili hakkında fezleke süreci: Dosya Ankara'ya gönderildi

        6 milletvekili hakkında fezleke süreci: Dosya Ankara’ya gönderildi

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturmada 2024 yerel seçim sürecine ilişkin para talebi ve teslimine dair iddiaların HTS ve baz kayıtlarıyla birlikte değerlendirildiği belirtildi

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
        6 fezleke Ankara'ya gönderildi

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen soruşturmada, fezleke düzenlenmesi amacıyla dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

        Soruşturma kapsamında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimine ilişkin iddiaların, HTS ve baz kayıtları ile diğer delillerle birlikte değerlendirildiği belirtildi.

        Şüpheli Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesinde adaylık sürecinde 1 milyon euro talep edildiği, paranın temin edilerek Ankara’da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği ve sürecin bazı milletvekillerinin bilgisi dahilinde yürütüldüğü yönünde beyanlar yer aldı.

        Muhittin Böcek’in ifadesinde ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği ve sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği ifade edildi.

        Değerlendirmede, milletvekilleri hakkındaki soruşturmalarda yetkinin CMK 161/9 kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu belirtilerek dosyanın bu kapsamda gönderildiği, milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya’da devam ettiği kaydedildi.

