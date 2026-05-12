        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 6 yaşında Işıl topu uğruna can verdi | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        6 yaşında Işıl topu uğruna can verdi

        İzmir'de, okul servis otobüsünün altına kaçan topunu almak isteyen 6 yaşındaki Işıl K., hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Servis sürücüsü A.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Pembe top Işıl'ı ölüme götürdü!

        İzmir'de kaza, saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu.

        KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEDİ

        Bir süre sonra yoluna devam etmek için yeniden hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan, servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

