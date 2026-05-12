6 yaşında Işıl topu uğruna can verdi
İzmir'de, okul servis otobüsünün altına kaçan topunu almak isteyen 6 yaşındaki Işıl K., hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Servis sürücüsü A.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir'de kaza, saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu.
KAÇAN TOPUNU ALMAK İSTEDİ
Bir süre sonra yoluna devam etmek için yeniden hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.