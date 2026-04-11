        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 6 yaşındaki Eylül Karadağ çocuk kalp krizi kurbanı | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        6 yaşında çocuk kalp krizi kurbanı!

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Eylül Karadağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuk, arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

        Giriş: 11.04.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Diyarbakır'da edinilen bilgiye göre, Çermik ilçesindeki Cumhuriyet İlköğretim okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        İHA'daki habere göre küçük çocuğun ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu. Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" dedi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Eylül Karadağ'ın cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

