Altın fiyatları ne kadar? Sorısı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 414,24 liradan cumhuriyet altını ise 2.681,58 liradan işlem görüyor. İşte 7 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...