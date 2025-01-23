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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 77 ilde 2 bin 795 şüpheli yakalandı

        77 ilde 2 bin 795 şüpheli yakalandı

        77 ilde uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-9' operasyonlarında 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 08:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 08:30
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        77 ilde 2 bin 795 şüpheli yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları ile 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 77 ilde emniyet güçleri tarafından son iki haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları düzenlendi. 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

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