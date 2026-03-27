Malatya'da yaşayan ve edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine geldi.

EVDEN ÇIKTI GÖZDEN KAYBOLDU

İHA'daki habere göre ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Temel, evden çıkarak gözden kayboldu. Bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede arama çalışması yaptı. Her yerde aranan ve otizmli olduğu öğrenilen Fırat Can Temel’in yakınlarda bulunan Kotur Çayı'na düşme ihtimaline karşı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine haber verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri su içerisinde, jandarma ekipleri ise karada arama yaptı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.