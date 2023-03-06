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Haberler Gündem Politika Son dakika: ABB Meclisi'ndeki ayrışma sona eriyor
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ABB Meclisi'ndeki ayrışma sona eriyor

Altılı masada yaşanan gerilimden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li belediye meclis üyeleri İYİ Parti grubundan ayrılmıştı. Bugünkü gelişmelerin ardından ayrılan belediye meclis üyelerinin de tekrar İYİ Parti grubuna geçeceği öğrenildi

Son dakika: ABB Meclisi'ndeki ayrışma sona eriyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti’ye geçen CHP’li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a haber verilmeksizin istifa ettirilmişti.

Bu iki durumun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenilmişti.

Habertürk’e konuşan bir ABB yetkilisi, “Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gerilimden sonra bugün yeni gelişmeler yaşandı. Buna göre ayrılan belediye meclis üyelerinin tekrar İYİ Parti grubuna geçeceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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