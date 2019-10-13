Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla TSK tarafından, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ederken, ABD askerlerinin Kobani'de YPG/PKK'lı teröristlerle, Münbiç'te ise Rusya askerleri ile bir toplantı yaptığı ileri sürüldü. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Kobani'de yapılan toplantı sonrası terör örgütü mensuplarının bölgeden ayrıldıkları ve giderken de evrak ve belgeleri yaktıkları iddia edildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde, Rasulayn'ın ardından Tel Abyad da ele geçirildi.

KOBANİ VE MÜNBİÇ'TE TOPLANTI

Barış Pınarı Harekatı başlamasının ardından YPG/PKK kontrolünde bulunan Kobani'de (Aynı El Arap) ABD askerleri ile terör örgütü elemanlarının Kuru Harabe bölgesinde toplantı yaptıkları ileri sürüldü. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; yapılan toplantılar sonrası ABD askerlerinin bölgeden ayrıldıkları ileri sürüldü. ABD askerlerinin ayrılmasından sonra yaklaşık 400 terör örgütü YPG-PKK elemanının bölgeyi terk ettiği iddia edildi. Bölgeden ayrılan terör örgütü elemanları ile ABD askerlerinin evrak ve belgeleri de yaktığı ileri sürüldü.

Kobani'den sonra ABD askerlerinin Münbiç'te yine terör örgütü YPG/PKK elemanları ve Rus askeri yetkililerle toplantı yaptığı ileri sürüldü. Yapılan toplantıda ABD yetkililerinin, Münbiç'e giren herhangi bir ülkenin askerlerini vuracaklarını söylediği ileri sürüldü.