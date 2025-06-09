ABD'de küçük uçak düştü: 6 ölü

Federal Havacılık İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra San Diego açıklarında düştüğünü ve uçaktaki altı kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi .

Associated Press'in haberine göre, FAA, çift motorlu Cessna 414'ün Pazar günü saat 12:30 civarında düştüğünü söyledi. Uçuş takip sitesi Flightaware.com'a göre uçak, Arizona'dan uçtuktan bir gün sonra Phoenix'e dönüyordu.

Sahil Güvenlik, arama ekiplerinin Pazar günü daha sonra Pasifik'e doğru uzanan San Diego mahallesi Point Loma'nın kıyılarından yaklaşık 5 mil (8 kilometre) açıkta bir enkaz alanı bulduğunu söyledi, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri. Arama alanındaki su yaklaşık 200 fit (61 metre) derinliğinde.