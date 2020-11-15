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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'de bir günde 165 bine yakın koronavirüs vakası kaydedildi! - HABERLER
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ABD'de bir günde 165 bine yakın koronavirüs vakası kaydedildi!

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı

SON DAKİKA: ABD'de bir günde 165 bine yakın koronavirüs vakası kaydedildi! - HABERLER
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artışla 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 891 bini, toplam test sayısı da 166 milyon 837 bini geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 86 bin 987 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 24 bin 870 vakayla Kaliforniya ve 875 binden fazla vakayla da Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 976 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 834 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 848 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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