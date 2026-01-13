Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.391,30 %1,11
        DOLAR 43,1581 %0,10
        EURO 50,3592 %0,06
        GRAM ALTIN 6.400,54 %0,52
        FAİZ 36,96 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 121,13 %2,58
        BITCOIN 92.155,00 %1,30
        GBP/TRY 58,1537 %0,11
        EUR/USD 1,1663 %-0,03
        BRENT 65,06 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 10.458,04 %0,45
        Haberler Ekonomi Para ABD'de enflasyon beklentilere paralel - Para Haberleri

        ABD'de enflasyon beklentilere paralel

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek enflasyon ise hem aylık hem de yıllık bazda beklentinin 0,1 puan altında geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de enflasyon beklentilere paralel
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 2,7 oldu. Bu artışlar piyasa beklentilerine paralel geldi.

        Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,6 oldu. Çekirdek enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentisinin 0,1 puan altında gerçekleşti.

        Aralık ayında en hızlı artış aylık bazda yüzde 0,4 ile barınma kaleminden geldi. Buradaki yıllık artış ise yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 12 Ocak 2026 (İran'da Olası Rejim Değişimi Ne Demek?)

        İran'da olası rejim değişimi ne demek? Dış müdahaleyle İran'da yönetim değişirse etkisi ne olur? Yakında bir ABD müdahalesi olur mu? ABD, İran'a nasıl bir hamle planlıyor? "Güçlü Seçenekler"den kasıt ne? Tahran için yolun sonu mu? Rusya ve Çin ABD'ye seyirci kalır mı? ABD'nin aklında nasıl bir İran var? İran'ı içerden mi vuracaklar? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan, İRAM Başkanı Doç. Dr. Serhan Afacan ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Baban anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!