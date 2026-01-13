ABD'de enflasyon beklentilere paralel

ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 2,7 oldu. Bu artışlar piyasa beklentilerine paralel geldi.

Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,6 oldu. Çekirdek enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentisinin 0,1 puan altında gerçekleşti.

Aralık ayında en hızlı artış aylık bazda yüzde 0,4 ile barınma kaleminden geldi. Buradaki yıllık artış ise yüzde 3,2 olarak hesaplandı.