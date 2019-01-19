Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Graham, "ABD askeri hemen Suriye'de daha büyük savaş çıkar" dedi.

Graham, "YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım.Obama, YPG'yi silahlandırarak, Türkiye için bir kabus yarattı. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Trump dikkatli olmalı. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Münbiç, Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır" açıklamalarında bulundu.