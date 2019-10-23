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SON DAKİKA! ABD Savunma Bakanı Esper Bağdat'ta

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Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Başbakanı ve Savunma Bakanı'yla bir araya gelmesi öngörülen Esper'in gündeminde, Suriye'den Irak'a kaydırılan 700 Amerikan askeri var.

son dakika

Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el Şamari'yle bir araya gelmesi öngörülen Esper'in gündeminde, Suriye'den Irak'a kaydırılan 700 Amerikan askeri var.

Irak yönetimi, Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını açıklamıştı. Irak Başbakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil" ifadesi kullanılmıştı.

Bakan Esper ise son açıklamasında, ABD'nin Suriye'den aşamalı bir çekilme gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bilerek ve isteyerek kuzeydoğu Suriye'den çekildik. Birliklerimizi eve getirmek için Irak'ta geçici olarak yeniden konumlandıracağız. Bu devam eden bir sürecin sadece bir kısmı, ama sonunda bu birlikler eve dönecek” demişti.

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