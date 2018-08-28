ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Kobani’de hava savunma ve elektronik radar sistemi kurduğu iddia edildi. Sistemin kurulmasına ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Bazı yabancı yayın organlarında da yer alan bu iddiayı Ankara yakından takip ediyor.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolü altındaki Kobani’de ve Haseke kırsalındaki ABD üssü Al Şadadi’de hava savunma ve elektronik radar sistemi kurduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada yer alan bir videoda, askeri nakliye uçaklarıyla Kobani’ye getirilen radar sistemi, ABD askerlerince monte ediliyor.

Bazı yabancı yayın organlarında da yer alan radar iddiasını Ankara da yakından izliyor. Güvenlik kaynakları, Hürriyet’e yaptıkları değerlendirmede, ilgili kurumların söz konusu iddiayla bağlantılı bölgedeki hareketliliği incelediklerini söylemekle yetindiler. Aynı kaynaklar, “ABD’nin Kobani’de radar sistemi kurduğu haberi yalanlanmıyor, öyle mi?” sorusuna, “İddialara bakılıyor, gereken incelemeler yapılıyor” yanıtını verdi. Bir yetkili, gelişmelerle ilgili yerel istihbarat kaynaklarından daha sağlıklı bilgi alınması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

SAVAŞ UÇAKLARINI KONTROL EDECEK

Yabancı basın organlarında çıkan haberlerde, askeri nakliye uçaklarıyla Kobani’ye getirilen radar sisteminin Amerikan askerleri tarafından montajlandığı ileri sürüldü. Yerel kaynaklara dayandırılan haberlerde, radar sisteminin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Kobani kırsalına kurulmaya başlandığı belirtildi. Görüntülerde Amerikalı bir komutan radar sisteminin kurulma gerekçesini ‘ABD’nin bölgedeki askeri savaş uçaklarını gözetlemek istemesi’ olarak açıklıyor. Haberlerde, ABD’nin hava savunma sistemi kurmasının Türkiye’nin PYD hâkimiyetindeki Kobani ve diğer bölgelere yönelik hava taarruzlarına karşı kurulduğu da öne sürüldü.

MENBİÇ’TE YENİ ÜS KURULMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeyinde inşa ettiği çok sayıda askeri üssün arasına bu yıl Menbiç’te kurduğu yeni üssü de eklemişti. ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun temsilcilerinden William Roebuck, önceki gün yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütü kalıcı olarak bitirilinceye kadar Suriye’de kalmaya devam edeceklerini söylemişti.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN’A MESAJ VERİLMEK İSTENİYOR

GÜVENLİK uzmanı Abdullah Ağar, ‘ABD eğer Kobani’de bir hava savunma sistemi kuruyorsa, bunun farklı anlamları olacağını’ belirterek, Hürriyet’e şu değerlendirmede bulundu: “Eğer iddialar doğru ise ABD bu sistemi bölgedeki kendi askeri varlığının güvenliği için kurduğunu söyleyebilir. Ancak ABD’nin bu hamlesinin, TSK ve MİT’in Sincar’da PYD/PKK’yı hedef alan ve terör örgütünün Sincar sorumlusu İsmail Özden’in öldürüldüğü ortak operasyonundan sonra gelmesi dikkat çekici.

ABD, Suriye hava sahasındaki her türlü hareketliliği gözleyebilecek her türlü yeteneğe sahip. Eğer böyle bir sistem kuruluyorsa, Türkiye’ye ve Suriye’de birlikte çalıştığı Rusya ve İran’a bir mesaj verilmek isteniyordur. Belki Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin de kuzeyinde terör örgütüne destek amaçlı bir uçuşa yasak bölge kurmanın planlarının temeli atılıyordur.

ABD dışında, Suriye’nin de bölgedeki hareketliliği izleyebilecek kapasitesi var. Bu nedenle ABD’nin kurduğu veya kuracağı bu hava savunma sistemini kime bırakacağı da önemli. Sistemi PYD/PKK’ya bırakırsa iş başka boyuta gider. Terör örgütüne hava savunma kalkanı sağlanmış olur.”

MENBİÇ’TEN DEYRİZOR’A KADAR

ABD’nin radar sistemiyle Menbiç’ten Deyrizor’a kadar uçuşa yasak bölge kurmak istediği ileri sürüldü.

KİMYASAL SİLAH İDDİASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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