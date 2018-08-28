SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
suriye
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika: ABD, Suriye'ye hava savunma sistemi kurdu iddiası

Son dakika haberi... ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolü altındaki Kobani’de ve Haseke kırsalındaki ABD üssü Al Şadadi’de hava savunma ve elektronik radar sistemi kurduğu ileri sürüldü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Ankara'nın konuyu yakından takip ettiği öğrenildi

28.08.2018 - 06:30 | Güncelleme:

ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Kobani’de hava savunma ve elektronik radar sistemi kurduğu iddia edildi. Sistemin kurulmasına ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Bazı yabancı yayın organlarında da yer alan bu iddiayı Ankara yakından takip ediyor.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolü altındaki Kobani’de ve Haseke kırsalındaki ABD üssü Al Şadadi’de hava savunma ve elektronik radar sistemi kurduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada yer alan bir videoda, askeri nakliye uçaklarıyla Kobani’ye getirilen radar sistemi, ABD askerlerince monte ediliyor.

Bazı yabancı yayın organlarında da yer alan radar iddiasını Ankara da yakından izliyor. Güvenlik kaynakları, Hürriyet’e yaptıkları değerlendirmede, ilgili kurumların söz konusu iddiayla bağlantılı bölgedeki hareketliliği incelediklerini söylemekle yetindiler. Aynı kaynaklar, “ABD’nin Kobani’de radar sistemi kurduğu haberi yalanlanmıyor, öyle mi?” sorusuna, “İddialara bakılıyor, gereken incelemeler yapılıyor” yanıtını verdi. Bir yetkili, gelişmelerle ilgili yerel istihbarat kaynaklarından daha sağlıklı bilgi alınması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

SAVAŞ UÇAKLARINI KONTROL EDECEK

Yabancı basın organlarında çıkan haberlerde, askeri nakliye uçaklarıyla Kobani’ye getirilen radar sisteminin Amerikan askerleri tarafından montajlandığı ileri sürüldü. Yerel kaynaklara dayandırılan haberlerde, radar sisteminin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Kobani kırsalına kurulmaya başlandığı belirtildi. Görüntülerde Amerikalı bir komutan radar sisteminin kurulma gerekçesini ‘ABD’nin bölgedeki askeri savaş uçaklarını gözetlemek istemesi’ olarak açıklıyor. Haberlerde, ABD’nin hava savunma sistemi kurmasının Türkiye’nin PYD hâkimiyetindeki Kobani ve diğer bölgelere yönelik hava taarruzlarına karşı kurulduğu da öne sürüldü.

MENBİÇ’TE YENİ ÜS KURULMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeyinde inşa ettiği çok sayıda askeri üssün arasına bu yıl Menbiç’te kurduğu yeni üssü de eklemişti. ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun temsilcilerinden William Roebuck, önceki gün yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütü kalıcı olarak bitirilinceye kadar Suriye’de kalmaya devam edeceklerini söylemişti.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN’A MESAJ VERİLMEK İSTENİYOR

GÜVENLİK uzmanı Abdullah Ağar, ‘ABD eğer Kobani’de bir hava savunma sistemi kuruyorsa, bunun farklı anlamları olacağını’ belirterek, Hürriyet’e şu değerlendirmede bulundu: “Eğer iddialar doğru ise ABD bu sistemi bölgedeki kendi askeri varlığının güvenliği için kurduğunu söyleyebilir. Ancak ABD’nin bu hamlesinin, TSK ve MİT’in Sincar’da PYD/PKK’yı hedef alan ve terör örgütünün Sincar sorumlusu İsmail Özden’in öldürüldüğü ortak operasyonundan sonra gelmesi dikkat çekici.

ABD, Suriye hava sahasındaki her türlü hareketliliği gözleyebilecek her türlü yeteneğe sahip. Eğer böyle bir sistem kuruluyorsa, Türkiye’ye ve Suriye’de birlikte çalıştığı Rusya ve İran’a bir mesaj verilmek isteniyordur. Belki Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin de kuzeyinde terör örgütüne destek amaçlı bir uçuşa yasak bölge kurmanın planlarının temeli atılıyordur.

ABD dışında, Suriye’nin de bölgedeki hareketliliği izleyebilecek kapasitesi var. Bu nedenle ABD’nin kurduğu veya kuracağı bu hava savunma sistemini kime bırakacağı da önemli. Sistemi PYD/PKK’ya bırakırsa iş başka boyuta gider. Terör örgütüne hava savunma kalkanı sağlanmış olur.”

MENBİÇ’TEN DEYRİZOR’A KADAR

ABD’nin radar sistemiyle Menbiç’ten Deyrizor’a kadar uçuşa yasak bölge kurmak istediği ileri sürüldü.

KİMYASAL SİLAH İDDİASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X