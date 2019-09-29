Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor derbisinden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı istifa beklentisiyle ilgili konuştu.

Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz' sorusuna "Beşiktaş'ta bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Geçmiş dönemlerde de Beşiktaş zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Bu kez de öyle olacaktır" yanıtını verdi.

Maçla ilgili konuşan Avcı, "3 deplasman, toplam 10 gol ve geriye düşene kadarki oyunda denge var. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım" dedi.

Kötü dönemi de değerlendiren Avcı, "Bunun altından en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde, kafamızı kaldırarak devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarının desteğiyle. Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, bunların hepsinin üstüne çalışacağız." ifadelerini kullandı.

" FİKRET ORMAN ÖNEMLİ HİZMETLER YAPMIŞTIR"

Başkan Fikret Orman'ın istifası üzerine de konuşan Avcı "Başkanımız Fikret Orman bu kulübe önemli hizmetler yapmıştır. Biz saha içinde takımı nasıl düzeltiriz, bu tarafında çalışacağız. Bu olumsuz havayı da oyuncularla iletişim kurup en iyi şekilde yukarı çekmeye çalışıyoruz. Beşiktaş büyük bir camiadır. Yönetim buna benzer durumlar yaşamıştır ama kendi içlerinde mutlaka bu durumu çözeceklerdir" dedi.