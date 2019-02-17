Ünlü bariton Sedat Öztoprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sedat Öztoprak'ın ölüm haberini yakın arkadaşı tenor Hakan Aysev, sosyal medya hesabından, "Çok değerli bariton, can arkadaşım Sedat Öztoprak'ı kaybettik. Çok ama çok üzgünüm. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

"YAKALANDIĞI HASTALIK NEDENİYLE HAYATA TUTUNAMADI"

Sedat Öztoprak'ın vefatını duyuran bir diğer isim Onur Akay ise, "Ünlü ud virtüözü ve bestecisi Ahmet Sedat Öztoprak'ın torunu ve onun ismini taşıyordu. Türk operasına önemli katkıları olmuş sanatçımız ünlü bariton Sedat Öztoprak, yakalandığı hastalık nedeni ile hayata tutunamadı ve maalesef kaybettik. Sanatçımız, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin müdürlüğünü ve sanat yönetmenliğini de yapmıştı. Yakın dostu Hakan Aysev de ölüm haberi ile yıkıldı. Öztoprak’ın ailesine, sevenlerine, Türk operasına ve sanat camiasına başsağlığı dilerim, mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.



