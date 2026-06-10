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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 3 isme tebrik mesajı | Son dakika haberleri

        Akın Gürlek'ten 3 isme tebrik mesajı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen Gökhan Karaköse'yi, Danıştay üyeliğine seçilen Gülten Hatipoğlu ile Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 13:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gürlek'ten 3 isme tebrik mesajı
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        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Danıştay üyeliklerine seçilen Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

        "Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Sayın Gökhan Karaköse'yi, Danıştay üyeliklerine seçilen Sayın Gülten Hatipoğlu ve Sayın Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Yeni görevlerinin kendileri, yüksek yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum."

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