Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da evhapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında, "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu, 27. Dönem'de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akın İpek'in iadesiyle ilgili "Akın İpek'in bağımsız Türk yargısına iade edilmesini istiyoruz" ifadalerini kullandı.

Akın İpek'in pasaportuna el konulmasını "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz. Elbette kararı mahkeme verecektir." şeklinde değerlendirdi.

FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili konuşan Gül, "15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz.

FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin terörist cenazesine katılan HDP'li vekillerle ilgili soruşturmayı sorması üzerine Adalet Bakanı Gül, "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar." dedi.









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