Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süresiz nafaka konusunda, "Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek" dedi. Münevver Karabulut cinayeti davası hakkında konuşan Bakan Tunç, "Anayasa Mahkemesi mezarın açılması yönünde bir karar verirse bu karar uygulanır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de gündemdeki soruları yanıtladı. Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kiracıların mağduriyetini önleme adına, AK Parti grubu Meclis'te bir önerge verdi, kira miktarındaki yüzde 25'lik sınır bir yıl daha uzatıldı. Elbette ki burada itirazlar oldu. Eski kiracıların, düşük kiraları nedeniyle itiraz eden oldu.

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Kiracıları mağdur edecek bir sorun ortaya çıkacaktı. Bu yüzden süre 1 yıl daha uzatıldı. Kiracı ve ev sahiplerinin sorunlarına baktığımızda, dava sayısında 2 katlık bir artış var. Bu sorunlar için 1 Eylül'den itibaren arabuluculuk müessesi harekete geçiyor. Kişiler dava açmadan arabulucuya gidebilecek.

Arabuluculuk müessesi bu uyuşmazlıkları en aza indirecektir. Önümüzdeki süreçte bu uygulama başladığında bunu göreceğiz. Sonrasında çıkacak sorunlar için Meclis açıldığında yeni düzenlemeler yapılabilir.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Medeni kanunumuzda nafaka süresiz hale getirildi. 1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.

Aile ile ilgili, aileyi sapkın akımlardan korumak üzerine bir düzenleme var. Aile toplumun temelidir. Kadın ile erkeğin eşitliğine dayanır ve sadece kadın ile erkek evlenebilir. Bunlar yeni anayasa ile güvence altına alınacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile, daha demokratik bir sisteme geçtik önemli reformlar gerçekleştirdik. Tabi bu reform, darbeci ruhu tamamen ortadan kaldıramadı. Anayasanın darbeciler tarafından yazılmış olması nedeniyle ve sadece yapılış süreci açısında da bakıldığı zaman değişim zaruri. Milletimizin artık Türkiye Yüzyılı'nda demokratik sivil bir anayasaya kavuşması gerekir.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

2014 yılında bir soruşturma başlamış. Cinayet hükümlüsü cezaevinde intihar etti. Adli tıp raporu ile bunun bir intihar olduğu kararı var. Sonrasında da yurtdışına kaçırılmış iddiası var, bu da mahkemeye taşınmış mahkeme kararını vermiş. Elbette ki ailenin anayasa mahkemesine başvurma hakkı vardır. Bu durumda dosyalar ve deliller yeniden incelenecektir. Anayasa Mahkemesi mezarın açılması yönünde bir karar verirse bu karar uygulanır."