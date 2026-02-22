Canlı
Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Adana'da 10 milyon 110 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da 10 milyon 110 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 10 milyon 110 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:54
        10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da jandarma ekipleri 10 milyon 110 bin kaçak makaron ele geçirdi.

        DEPOYA OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve tütün ürünlerinin satış ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi.

        TAM 1O MİLYON 110 BİN ADET!

        Depoda yapılan aramada 10 milyon 110 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

        1 KİŞİ YAKALANDI

        Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        #Son dakika haberler
        #adana
