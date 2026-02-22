Adana'da jandarma ekipleri 10 milyon 110 bin kaçak makaron ele geçirdi.

DEPOYA OPERASYON DÜZENLENDİ

İHA'daki habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve tütün ürünlerinin satış ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi.

TAM 1O MİLYON 110 BİN ADET!

Depoda yapılan aramada 10 milyon 110 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

1 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.