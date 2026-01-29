Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Adana'da altyapı isyanı: Esnaf göle dönen sokakta olta attı | Son dakika haberleri

        Adana'da altyapı isyanı: Esnaf göle dönen sokakta olta attı

        Adana'da yağmur sonrası göle dönen bir sokakta esnaflık yapan genç altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta attı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:50 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokaklar göle döndü esnaf olta attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da yağmur sonrası göle dönen bir sokakta esnaflık yapan genç altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta attı.

        Adana'da zaman zaman etkili olan yağışlı hava olumsuzlukları da ortaya çıkarıyor. Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak'ta yağmurlarla birlikte suyla doluyor. Sokakta esnaflık yapan Hüseyin Akad (24), her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ileri sürerek suyun tahliye edilmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi. Akad, oluşan su birikintileri nedeniyle hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin mağdur olduğunu belirterek oltalı eylemle dikkat çekti.

        REKLAM

        ''HER YAĞMURDA GÖLE DÖNÜYOR''

        Esnaf Hüseyin Akad, "Her yağmur yağdığı zaman dükkanım içerisi resmen su altında kalıyor. İnsanlar mağdur oluyor, çocuklar sürekli suyun içerisine girmek zorunda kalıyor, araçlar bozuluyor. Belediyelere sürekli şikayette bulunuyorum. Suyu çekip gidiyorlar, her yağmur yağdığında aynı şekilde mağdur oluyoruz" dedi.

        ''BALIK TUTARAK TEPKİ GÖSTERDİ''

        Akad, sesini duyurmak için dikkat çekici bir yöntem seçtiğini belirterek, "En son çare bende oltamı aldım bir balık tutayım dedim. Tabi balık çıkmayacağını biliyorum. Gelip bir el atarlar diye tepki göstermek istedim" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13 , ulusal seviyede aranan 1 suçlu ülkemize getirildi

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13 , ulusal seviyede aranan 1 suçlu ülkemize getirildi

        #adana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?