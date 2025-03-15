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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

        Adana'da bir damat, ayrılma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basarak kayınbiraderini öldürdü, aralarında kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 3 kişiyi de yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:21
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        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
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        Adana'da, bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, kayınpederini, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı.

        Alınan bilgiye göre İhsan T, akrabası Sadullah T. ile boşanma aşamasındaki eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53016 Sokak'taki evine gitti.

        İhsan T, eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediği gerekçesiyle kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine İhsan T, yanındaki tabancayla eşinin ailesine ateş etti.

        Saldırıda, İhsan T'nin kayınbiraderi Fuat E, kayınvalidesi Bakiye E, kayınpederi Vakkas E. ile kavgayı ayırmak isteyen komşuları Halil V. yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E, hayatını kaybetti.

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadullah T'yi gözaltına aldı, kaçan şüpheli İhsan T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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