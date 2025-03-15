Adana'da damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı Adana'da bir damat, ayrılma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basarak kayınbiraderini öldürdü, aralarında kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 3 kişiyi de yaraladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:21 facebook

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