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        Haberler Gündem Güncel IBAN'ını veren 17 yaşındaki kıza 7 yıl hapis cezası

        IBAN'ını veren 17 yaşındaki kıza 7 yıl hapis cezası

        Adana'da 17 yaşındayken banka hesabı ve IBAN bilgisini kullandırdığı öne sürülen Sema Nur Tursun'un, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kızının kandırıldığını savunan anne Cemile Tursun, hesabın üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını öne sürerek yetkililerden yardım istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        17 yaşında... IBAN verdi, tutuklandı

        Adana'da terzide çalışırken arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisini kullandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki Sema Nur Tursun'un, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kızının kandırıldığını savunan anne Cemile Tursun, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

        "KIZIM ARKADAŞ KURBANI OLDU"

        İHA'daki habere göre; Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Cemile Tursun, kızının arkadaş çevresi tarafından kandırıldığını öne sürerek, yaşadıkları süreci anlattı. Kızının reşit olmadığı dönemde hesabının kullanıldığını söyleyen anne Tursun, büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

        Anne Cemile Tursun, "Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımı kandırıp kartını alıyorlar. Kızım daha 17 yaşında. Kızım kart çekebilir mi? Mağdurdur" dedi. Aile olarak zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Tursun, "Kiracıyım. Eşimin gözleri görmüyor ve iki çocuğum da mahkum. yetkililerden af istiyoruz. Bu mağdurlara yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

        "700 BİN LİRA DOLANDIRDILAR"

        Kızının IBAN'ının dolandırıcılıkta kullanıldığını sonradan öğrendiklerini öne süren anne Tursun, "Kızımın IBAN'ını kullanıp 700 bin lira dolandırdılar. Biz parayı yatırıyoruz ama başka bir borç çıkıyor" diye konuştu.

        Asıl sorumluların ceza almadığını iddia eden Cemile Tursun, "Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve ona beraat veriyorlar, ama kızım ceza alıyor. Kızım iki dosyadan 7 yıl ceza aldı. Daha başka dosyalar da çıkıyor" dedi. Kızının cezaevinde olmasının kendisini derinden etkilediğini belirten anne Tursun, "Kızımı cezaevinde görünce nefes alamıyorum" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

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        PTT-HGS sayfasının sahtesini yaptılar. Zararlı yazılımla telefona sızdılar. 101 milyon kişisel veri ele geçirdiler. Reklamı kapatırken telefona sızdılar. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik yanıtladı.  

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