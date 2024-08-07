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        Haberler Gündem Son dakika: Adana Kozan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Adana Kozan'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 05:51 Güncelleme: 07.08.2024 - 05:57
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        Adana Kozan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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