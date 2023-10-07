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        Haberler Gündem Son dakika: Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'na açtığı davayı kazandı

        Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'na açtığı davayı kazandı

        Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na açtığı davayı kazandı. İmamoğlu, 15 bin lira tazminat ödeyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:16
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        İmamoğlu Karaismailoğlu'na tazminat ödeyecek
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        Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Karaismailoğlu'nun tazminat talebini kısmen kabul eden mahkeme, İmamoğlu'nun yasal faiziyle birlikte 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

        Dava, 29 Eylül 2023'te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde karara bağlandı. Davacı Adil Karaismailoğlu'nu avukatları Melike Nur Bak ve Ömer Faruk Karagüzel, Ekrem İmamoğlu'nu ise avukatı Sercan Polat temsil etti.

        Davalı İmamoğlu'nun avukatı, davacı taraf hakkında savcılıkça soruşturma olduğunun ispatlandığını, müvekkilinin beyanlarının gerçeği yansıttığını belirterek manevi tazminat şartları oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Davacı Karaismailoğlu'nun avukatları ise müvekkilleri hakkında herhangi bir dava bulunmadığını belirterek davanın kabulünü istediler.

        DAVA KISMEN KABUL EDİLDİ

        Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 15 bin lira manevi tazminatın 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ekrem İmamoğlu'ndan alınarak Adil Karaismailoğlu'na verilmesine hükmetti.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Nisan 2022 tarihinde katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dava dilekçesinde,İmamoğlu'nun Karaismailoğlu hakkında "Büyükşehir belediyesine kaynak soruyor. Sen git yapılmamış bir ihalenin, parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu sayın ulaştırma bakanının. 20 milyon lira..." dediği belirtilmişti. Ayrıca "Sen hayatında bekçi kulübesi bile dikmemişsin", "atanmış" gibi ifadelerle Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu anlatılarak 250 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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        #Ekrem İmamoğlu
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        #Adil Karaismailoğlu
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