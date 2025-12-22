Adıyaman'da alabora olan teknede aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman'ın Atatürk Barajı Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışması başlatıldı. Uzun aramalar sonucu suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Barajı Göleti'nde suda kaybolan kişinin cenazesi uzun uğraşlar sonucu bulundu.
TEKNE ALABORA OLDU
İHA'daki habere göre olay; Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün balık tutmak isteyen 5 arkadaş, Atatürk Barajı Gölet'ine tekneyle açılmıştı.
4 KİŞİ KURTULMUŞTU
5 Arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alabora olmuş ve teknede bulunan 4 kişi kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya ulaşmayı başarırken 30 yaşındaki Fatih Çakır ise suda kaybolmuştu.
1 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olay yerine sağlık ekipleri, polis dalgıç ekipleri, jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda olaydan 1 gün sonra Fatih Çakır’ın cenazesine ulaşıldı. Cenaze su içerisinden çıkarılarak Kahta İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Evli ve 2 çocuk babası Fatih Çakır’ın cenazesini teslim alan yakınları sinir krizi geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.