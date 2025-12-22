Habertürk
        Son dakika: Adıyaman'da alabora olan teknede aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da alabora olan teknede aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Adıyaman'ın Atatürk Barajı Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışması başlatıldı. Uzun aramalar sonucu suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:57
        Aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı
        Adıyaman’ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Barajı Göleti'nde suda kaybolan kişinin cenazesi uzun uğraşlar sonucu bulundu.

        TEKNE ALABORA OLDU

        İHA'daki habere göre olay; Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün balık tutmak isteyen 5 arkadaş, Atatürk Barajı Gölet'ine tekneyle açılmıştı.

        4 KİŞİ KURTULMUŞTU

        5 Arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alabora olmuş ve teknede bulunan 4 kişi kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya ulaşmayı başarırken 30 yaşındaki Fatih Çakır ise suda kaybolmuştu.

        1 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Olay yerine sağlık ekipleri, polis dalgıç ekipleri, jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda olaydan 1 gün sonra Fatih Çakır’ın cenazesine ulaşıldı. Cenaze su içerisinden çıkarılarak Kahta İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Evli ve 2 çocuk babası Fatih Çakır’ın cenazesini teslim alan yakınları sinir krizi geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
        #Adıyaman
