Adıyaman’ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Barajı Göleti'nde suda kaybolan kişinin cenazesi uzun uğraşlar sonucu bulundu.

TEKNE ALABORA OLDU

İHA'daki habere göre olay; Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün balık tutmak isteyen 5 arkadaş, Atatürk Barajı Gölet'ine tekneyle açılmıştı.

4 KİŞİ KURTULMUŞTU

5 Arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alabora olmuş ve teknede bulunan 4 kişi kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya ulaşmayı başarırken 30 yaşındaki Fatih Çakır ise suda kaybolmuştu.

1 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine sağlık ekipleri, polis dalgıç ekipleri, jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda olaydan 1 gün sonra Fatih Çakır’ın cenazesine ulaşıldı. Cenaze su içerisinden çıkarılarak Kahta İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Evli ve 2 çocuk babası Fatih Çakır’ın cenazesini teslim alan yakınları sinir krizi geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.