Adıyaman'da tekne alabora oldu... 1 kişi aranıyor
Adıyaman’ın Atatürk Barajı Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden 4’ü kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışması başlatıldı.
4 KİŞİ KURTARILDI
Atatürk Barajı Gölü’nde akşam saatlerinde tekne alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı.
1 KİŞİ ARANIYOR
Kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.