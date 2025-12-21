Adıyaman'da tekne alabora oldu... 1 kişi aranıyor Adıyaman'ın Atatürk Barajı Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışması başlatıldı

