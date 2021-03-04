Afyonkarahisar Valisi saldırıya uğrayan gençle buluştu

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Afyonkarahisar Valisi Çiçek, sosyal medyadan görüşmeye ilişkin açıklama yaparken, bir de fotoğraf paylaştı.

Vali Çiçek, "Videoyu izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ Köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip geçmiş olsun dedik. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

— Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) March 1, 2021

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar kent merkezi İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş. isimli kişi, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darp etmişti.

Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayın duyulması ve tepki çekmesi üzerine polis tarafından dün tekrar gözaltına alınmıştı. Ayrıca olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına dün gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. Gurur Ş.’nin kardeşi Hüseyin Ş., eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T.'nin olduğu sırada iş yerine geldi.

Otomobilden inen Hüseyin Ş., elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanın kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan Hüseyin Ş., bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca fırlattı.

Olayda adliyeye sevk edilen şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı, B.B. ve D.B. serbest bırakıldı.