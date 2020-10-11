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Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika haberine göre Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika! Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
AA

Akşam saatlerinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ ÇORUM'A DÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre; çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) acı haberi Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın acı haberi, İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Şerife Dokumacı'ya askeri yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan nişanlı olan şehidin, 1 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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