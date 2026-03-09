Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ağrı merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 zanlı yakalandı

        Ağrı merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 zanlı yakalandı

        Ağrı merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı bahis operasyonu: 67 gözaltı

        Ağrı merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemelerde, Ağrı genelinde faaliyet gösteren zanlıların yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla banka hesabı temin ettikleri ve temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin ödeme panellerine tanımladıkları tespit edildi.

        67 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan teknik takip ve dinleme çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına iştirak ettiği tespit edilen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ağrı, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli'de 57 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 67 zanlıyı gözaltında aldı. Firari 6 şüpheli hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.

        3 MİLYAR 500 MİLYON SUÇ GELİRİ

        Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ile bunlara ait mermiler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tespitlerine göre, zanlıların yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık ettikleri belirlendi.Ağrı Cumhuriyet Başsavcılınca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17/2 maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında 70 kişinin Türkiye'de faaliyet gösteren 36 mevduat bankasında, 9 katılım bankasında, 59 elektronik ödeme kuruluşunda ve 58 kripto varlık hizmet sağlayıcısında bulunan tüm hesaplarına ve 2 şüphelinin söz konusu suç geliri ile elde ettikleri tespit edilen 3 aracına el konuldu.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de trafikte kavga eden sürücüler 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı

        Arnavutköy'de trafikte tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında so...
        #ağrı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz