        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ağrı’da arazi anlaşmazlığı kan döktürdü... Baba ve 15 yaşındaki oğlu gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Ağrı’da arazi anlaşmazlığı kan döktürdü... Baba ve 15 yaşındaki oğlu gözaltına alındı

        Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 26 yaşındaki E.A. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan H.A. ile oğlu V.A., jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Arazi meselesi kanlı bitti
        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN TARTIŞMA

        İHA'daki habere göre olay; Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında tartışma çıktı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALANDI

        Açılan ateş sonucu ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerince Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı.

        YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

        Ancak E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

        BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

