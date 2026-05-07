Ağrı’da arazi anlaşmazlığı kan döktürdü... Baba ve 15 yaşındaki oğlu gözaltına alındı
Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 26 yaşındaki E.A. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan H.A. ile oğlu V.A., jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN TARTIŞMA
İHA'daki habere göre olay; Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında tartışma çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerince Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Ancak E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.
BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.