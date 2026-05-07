Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN TARTIŞMA

İHA'daki habere göre olay; Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında tartışma çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerince Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.