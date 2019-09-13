AK Parti'den ihracı istenen ve yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selim Temurci ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"AK Parti'nin siyaset anlayışı 3Y formülüyle bulmuştu. AK Parti bu anlayışla milletimize ve ülkemize büyük hizmetler yaptı. Milletimiz de desteğini ve duasını eksik etmedi. Ancak AK Parti son dönemde değerlerinden uzaklaştı. AK Parti'nin söylemleri ve politikaları değişti.

Siyasi partiler de içlerinde üretken bir fikir alışverişine imkan buldukça zenginliklerini koruyabilirler. Bu düşünceyle genel başkanlığı bıraktığımız günden bu yana aksaklıkları, yanlışları sözlü ve yazılı olarak en yetkili makamlarla paylaştık. Bu önerilerimiz hiçbir şekilde dikkate alınmamasına rağmen hiçbir açıklamada bulunmadık.

Biz 22 Nisan'da paylaştığımız görüşmelerimiz ve konuşmalarımız amacıyla, mevcut AK Parti yönetimini muhasebeye davet ediyorduk. Niyetimiz rahatsızlığa tercüman olarak, partimizin yenilenmesi yönündeydi. AK Parti'nin ve ülkemizin geleceği ile ilgili gözlemlediğimiz karamsarlığı dağıtmayı hedefliyorduk. Konuşmalarımızda, açıklamalarımızda önyargısız şekilde bakıldığında hiçbir hakaret, tehdidin olmadığı görülecektir. Ahdimize her zaman sadık kaldık. Ülkemizin geleceği, davamız dememize rağmen, fitne, bölücülük itham altına alındık.

Bizi unutturabilmek için 2 seçim sürecinin yaşandığı bu dönemde, milyonlarca vefakar AK Partili yok sayılarak kul hakkına girdiler. Söylediklerimize yanlış diyemeyenler öfkeyle bize yönelik ihraç süreci başlattılar. Bundan hüzün ve utanç yaşadık. Hiçbir somut gerekçeye dayanmıyordu. Bize iletilen gerekçeler sağlıklı bir değerlendirme sürecini yürütemediğini ortaya koymuştur.

AK Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl, parti içi demokrasiyi vadetmişti. 2 Eylül ise AK Parti'nin kuruluş değerlerinden vazgeçtiğini ilan ettiği tarih oldu. İhraç kararı AK Parti'nin kuruluş gerekçeleriyle örtüşmeyen bir yapıdır. İhraç kararına gerekçe kılan yönetim millet önünde bu kararın hesabını verecektir. Bugün bu ihraçlarla parti içi eleştirilerden kurutulacağını zannedenler, bunun yankılarını daha derinden hissedeceklerdir. Mevcut AK Parti yönetimi 18 yıl önce kurulan AK Parti'yi tasfiye etmiştir.

Bugünkü yönetim ve siyaset anlayışıyla AK Parti'nin Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşıma ihtimali kalmamıştır. AK Parti için iç muhasebenin kapalı olduğu aşikardır. Bu çerçevede AK Parti'den istifa ettiğimizi açıklıyoruz. Toplumsal meşruiyeti yüksek demokratik bir anayasanın hakim olduğu, demokratik hukuk devleti kurallarının işlediği, tarafsız bir yargıya güven duyulan, akraba ve adam kayırmacılığın olmadığı, liyakatin esas ölçü alındığı, aile değerlerimizin muhafaza edildiği, kadınların etkin roller üstlendiği, vizyoner ve çağdaş eğitim sisteminin hayata geçirildiği, refahın topluma yayıldığı, müreffeh bir hayat standardına ulaşıldığı, dünyada barışçıl diplomasiyi esas alan demokratik bir düzen kurmak istiyoruz.

Bugünden itibaren yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyorum. "