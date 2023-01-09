Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Habertürk Ankara

AK Parti, başörtüsü için Anayasa değişikliği için partileri ziyarete başlıyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'den randevu talep edildi. AK Parti heyeti MHP ile çarşamba günü görüşecek.

AK Parti, başörtüsü ve aile yapısını içeren Anayasa Değişikliği Kanun Teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya geliyor.

Bu kapsamda AK Parti, İYİ Parti ve MHP ile çarşamba günü bir araya gelecekken, HDP teklifi reddetti. CHP ise teklifi CHP MYK'da ele alıyor.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, görüşme talebine ilişkin, "HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, en son hazine yardımının geçici bloke kararı nedenleri ile AK Parti ile görüşmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.