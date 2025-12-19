AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sundu.

AA'da yer alan habere göre AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliğine iletti.

Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti Grubunun komisyondaki üyelerinin katkıları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hazırlanan raporu TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sürecin Türkiye için önemini vurgulayan Gül, kararlı siyaseti ve liderliğiyle yol açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi. Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da basın mensuplarıyla paylaştı.

RAPORDAN DETAYLAR

Raporda, "Suriye sahası ile ilgili olarak; 8 Aralık 2024’teki devrimle birlikte oluşan yeni konjonktür etnik, mezhebi ve dini kesimleriyle bir bütün olarak Suriye için çok büyük bir kazanım ve fırsat penceresidir." denildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye de meseleye bu zaviyeden bakmakta, ilk günden itibaren Suriye’nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını, hakimiyet normunu vazgeçilmez önemde görmekte ve devleti ve milletiyle entegre bir Suriye’nin anayasal geçişini sağlıklı bir şekilde tamamlayarak devlet yapısını inşa etmesinin önemini vurgulamaktadır. Buna engel olmaya dönük herhangi bir terör, çatışma ve istikrarsızlık unsurunu ise kendi güvenliği bakımından tehdit olarak değerlendirmektedir.

Öyle ki, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunu bağdaşık ve bütünleşik bir vizyon olarak kodlaması, bu anlam zeminine yönelik bir husustur. Bu kapsamda Türkiye’nin meseleye bakışı nettir: PKK’nın bölgedeki ve Suriye’deki bütün unsurlarının, örgütün bileşen ve uzantıları oldukları gerçeğinden hareketle, tasfiyesi ve Şam yönetimi ile imzaladıkları 10 Mart Mutabakatının gereğini bir an evvel yerine getirmeleridir. Bu, Suriye’deki tüm kesimler için kazan-kazan durumu yaratacağı gibi, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetini karşılayacak istikrarlı, terör unsurlarıyla enfekte olmamış, kendi geleceğini kendi milletinin iradesiyle kuran bir Suriye anlamına gelecektir."