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Son dakika... AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor...

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapıyor. 

Çelik'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle: 

Srebinista BM güçlerine sığınmışlardı. Onları korumak yerine o masumları katillere teslim etmeye tercih ettiler. Maalesef bu acı bitmiyor. Her sene annelerin oradaki nöbeti kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Çocuklarını, eşlerini, babalarını kaybedenler nöbeti devralarak sürdürüyorlar. Onlar milletimizin kalbinde yaşıyorlar. Modern dünyanın utancıdır, büyük bir insanlık dramıdır. Dileriz bunlardan ders alınır. Suriye'de, Arakan'da ders alınmadığı gözüküyor.  Bugün aynı acı Arakan'da, Suriye'de yaşanıyor. Kimse müdahale etmiyor. Keşke bunlardan ders çıkarılsa. Türkiye bütün platformlarda sesini yükseltecektir.

15 Temmuz'un yıldönümüne geliyoruz. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bir genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu anmanın kordinatörlüeri olarak ilan edildi. 

"ŞEHİTLERİMİZİN MEŞALESİNİ GELECEĞİMİZİ AYDINLATACAK"

Dünya tarihinde eşine rastlanmayacak onurlu bir direniş ortaya koyuldu. 15 Temmuz'un üçüncü senesine yaklaşırken aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi nöbetleri tutan aziz milletimize bir kez daha saygılarımızı arz ediyoruz. Şehitlerimizin meşaleleri Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yıllarını aydınlatmaya devam edecek. Bir Başbakan iki Bakan şehit vermiş bir milletiz. Fetullahçı Terör Örgütü'nün işgal girişimi karşısında topyekün bir direniş ortaya konuldu. Yarım gün içerisinde darbe girişimi tamamen bertaraf edildi.

"15 TEMMUZ'DA YAKLAŞIK 1500 ETKİNLİK DÜZENLENECEK"

15 Temmuz büyük bir üzüntü ve kederi, belki hiçbir zaman dinmeyecek acıyı anıyoruz. Aynı zamanda bu darbe ve işgal girişiminden kurtarmış olmanın coşkusu sözkonusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı etkinliklerle ilgili bilgi vereceğim. 450'den fazlası yurtdışında olmak üzere toplam 1500 civarında etkinlik faaliyete geçecek. İletişim Başkanlığı etkinlik haritası oluşturdu. Dünyaya bunu anlatabilmek için farklı dillerden videolar hazırlandı. Yabancı ülkelerdeki gençlere de demokratik bilinç konusunda bilgi vermek için çeşitli hazırlıklar var. Network belgeseli dünyanın önemli şehirlerde yayına girmiş durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz günü saat 13.00'de Millet Camii'nde hatm-i şerife katılacaklar. Daha sonra TBMM'de özel oturum sözkonusu. 16.00'da Ankara Emniyet binasının açılış töreni vardır. Akşam büyük bir program var. Saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda anma programı gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bu programa da katılacaklar.

"MÜCADELEMİZİN BAŞARISINI GÖSTEREN BİR HAREKAT OLUYOR"

MKYK toplantımızı gerçekleştiriyoruz. MKYK toplantımızda iç ve dış gelişmeler ele alınıyor. Ekonomik ve sosyal hadiselerle ilgili sunum yapılıyor. Bunun dışında çeşitli konularda arkadaşlarımız sunumların dışında görüşlerini gerçekleştiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşmayla MKYK'ya hitap etti. Konuşmamın başında terörle mücadelemizden bahsetmiştim. 27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütü lojistik üs olarak kullandığı Hakurk Vadisi'ne yoğun bir harekat sergileniyor. Yaptığımız mücadelenin haklılığını gösteren başarılı bir harekat gerçekleştiriliyor. Harekata katılan bütün askerlerimize, güvenlik güçlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Allah onları muhafaza ve muvaffak eylesin diyoruz. PKK'nın orada sözde siyasi çalışmalarla kendini gösterme gayretleri var, bu da yakından takip ediliyor. Bu konuyla ilgili olarak Irak makamlarıyla karşılıklı anlayış ve eşgüdüm içerisinde Türkiye ve Irak'ın güvenliğini ortak çalışmayla devam edecek.

 

 

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