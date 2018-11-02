SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
harekat
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

Son dakika... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Karar Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı. Bu karar yanlış bir karardı. Türkiye'den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı." dedi. Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi

02.11.2018 - 18:58 | Güncelleme:

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak.

ABD İLE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Karar Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı. Bu karar yanlış bir karardı. Türkiye'den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı. Bu ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adımdır.

ANDIMIZ KARARI

(Kılıçdaroğlu) İstiklal Marşı'nda da ırkçı ifadeler yer aldığını söylüyor. Erdoğan emin olun İstiklal Marşı'nı okumamıştır diyor. İstiklal Marşı bütünüyle okununca bir ırkçı yaklaşım söz konusu değildir. İstiklal Marşı bizim söz bayrağımızdır. Andımız kararı üzerinden İstiklal Marşı'nı yargılamaya çalışması, Allah kimseye nasip etmesin böyle bir şeyi, Kılıçdaroğlu'na nasip oldu maalesef. Bu son derece reddettiğimiz, yanlış bulduğumuz bir durumdur.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Bitmeyen Havalimanı' diyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz.  Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine

KAŞIKÇI CİNAYETİ (KILIÇDAROĞLU'NUN KULLANDIĞI İFADELER)

Kılıçdaroğlu diyor ki sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları var. Bu bir örtbas etme eylemidir. Bir takım olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıkınca odak saptırma yöntemi uygulanır. Bunu bir iki odak yurtdışında teşebbüs etti. Türkiye ile merhumun kişiliği ile, merhumun nişanlısıyla uğraşan bir takım tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayınca Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar. Bir siyasetçinin ahlaken asla ağzın  çıkmaması gereken bir argümanda bulunuyor. Siz başka ülkeden para gelsin diye bunları yapıyorsunuz diyor. Bu son derece utanç vericidir. Çok acı bir tablodur bu. Böyle bir yaklaşım içerisinde olması utanç. vericidir. Türkiye bunu hak etmiyor. Zannediyor ki bu eylem canlı yayında izlendi ve Türk yetkililer bunların gitmesine izin verdi. Bu hadise duyulduğu andan itibaren kurumlarımız sorgulamaya başladı. Elimizde imkan vardı da bilerek geciktirdik ifadesi ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır.

"KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

(Kılıçdaroğlu) 'Ben daha açacağım' diyor. 'Adliye ve emniyet görevini yapmamıştır' diyor. Kendisine bu yürüttüğü kara propaganda yüzünden ve attığı iftira yüzünden kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hukuki olarak cevap verilecektir. Hukuki girişim başlatılacaktır. 

BAŞVURU TAKVİMİ VE ADAYLARDAN ALINACAK ÜCRETLER

Cumhur İttifakı devam ediyor. Gösterdiğimiz özen açıktır. Bu Cumhur İttifakını oluşturan ruha saygı göstererek bu ittifakın devam etmesinden mutluluk duyuyoruz. Herhangi bir siyasi meselede ortak tutum oluşturamamak ittifakın sona erdiği anlamına gelmiyor. Milletimizin talebini olumlu olarak karşıladığımızı her zaman ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinden ittifakın ortaya koyduğu duygu kendiliğinden işleyecektir. Cumhur İttifakı'nın zedelendiği anlamına gelmez. 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X