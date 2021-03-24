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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

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Çelik'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında, ilk toplantımızı yapıyoruz. Genel başkanımız siyasi değerlendirmelerini, hangi beklentiler içinde olduğunu paylaştı. MKYK üyeleri söz alarak değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Bu dönemde Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş Bey genel başkanı olarak görev yapacak.

Binali Yıldırım, Genel Başkan Vekili
Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Vekili
Ömer Çelik, Parti Sözcüsü
Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanı
Fatih Şahin, Genel Sekreter
Hayati Yazıcı, Siyasi Hukuki İşler
Ali İhsan Yavuz, Seçim işleri
Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya
Efkan Ala, Dış İlişkiler
Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Politikalar
Özlem Zengin, Sivil toplum Halkla ilişkiler
Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetimler
Nurettin Canikli, Ekonomi işleri
Vedat Demiröz, Mali ve İdari İşler
Mustafa Şen, Arge
Leyla Şahin Usta, İnsan Hakları
Ömer İleri, Bilgi ve İletişim
Çiğdem Karaarslan, Çevre Şehir Kültür

Bir kere daha bütün arkadaşlarıma bu göreve seçilmelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşkilatlarımız Türkiye'nin her tarafından geldiler. Büyük kongreler demokrasi şöleni olduğu gibi siyasi bir ahidleşmedir. Bütün teşkilatlarımıza burada beraber olduğumuz olamadığımız kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SORULAR VE YANITLAR

Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapıacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşünüzdür.

Hepimizin odaklanması gereken konu kadınların kazanımların nasıl artacağıdır, kadına şiddetin önlenmesi için daha çok yapacağımızdır. Kadınların kazanımların artması politik bir tercih değildir, ahlakidir. Kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Sistematik olarak geri bırakılmış, şiddetle karşı karşıya kalmış, kazanımları elinden alınmış kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamak dengeyi bozan bir mesele değildir. Kadınlar onurlu, görkemli mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Kadınların görkemli mücadelesi aslında bir insanlık mücadelesidir.

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