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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

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Çelik'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında, ilk toplantımızı yapıyoruz. Genel başkanımız siyasi değerlendirmelerini, hangi beklentiler içinde olduğunu paylaştı. MKYK üyeleri söz alarak değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Bu dönemde Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş Bey genel başkanı olarak görev yapacak.

Binali Yıldırım, Genel Başkan Vekili

Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Vekili

Ömer Çelik, Parti Sözcüsü

Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanı

Fatih Şahin, Genel Sekreter

Hayati Yazıcı, Siyasi Hukuki İşler

Ali İhsan Yavuz, Seçim işleri

Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya

Efkan Ala, Dış İlişkiler

Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Politikalar

Özlem Zengin, Sivil toplum Halkla ilişkiler

Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetimler

Nurettin Canikli, Ekonomi işleri

Vedat Demiröz, Mali ve İdari İşler

Mustafa Şen, Arge

Leyla Şahin Usta, İnsan Hakları

Ömer İleri, Bilgi ve İletişim

Çiğdem Karaarslan, Çevre Şehir Kültür

Bir kere daha bütün arkadaşlarıma bu göreve seçilmelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşkilatlarımız Türkiye'nin her tarafından geldiler. Büyük kongreler demokrasi şöleni olduğu gibi siyasi bir ahidleşmedir. Bütün teşkilatlarımıza burada beraber olduğumuz olamadığımız kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SORULAR VE YANITLAR

Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapıacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşünüzdür.

Hepimizin odaklanması gereken konu kadınların kazanımların nasıl artacağıdır, kadına şiddetin önlenmesi için daha çok yapacağımızdır. Kadınların kazanımların artması politik bir tercih değildir, ahlakidir. Kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Sistematik olarak geri bırakılmış, şiddetle karşı karşıya kalmış, kazanımları elinden alınmış kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamak dengeyi bozan bir mesele değildir. Kadınlar onurlu, görkemli mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Kadınların görkemli mücadelesi aslında bir insanlık mücadelesidir.