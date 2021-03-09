Kişiye özel ilan bitiyor

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında yazılamayacak. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”

"BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLARA YER VERİLEMEYECEK"

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdiğimiz “YÖK Akademik Kariyer Liyakat” Projemizin tanıtım toplantısında bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduğumuzu belirterek bunları engellemeye yönelik “düzenlemeler” yapacağımızı ifade etmiştik. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızın akademik kadro istihdamında “liyakat ve fırsat eşitliğini” artırmak amacıyla "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde yaptığımız düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" dedi.

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 9, 2021

Saraç, "Yaptığımız bu çalışma neticesinde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve 'fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen' bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim' dedi.