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Akasya ve Akbatı 1 Haziran'da açılıyor

Akiş GYO, koronavirüs salgını sebebiyle 19 Mart'ta kapanan Akasya ve Akbatı AVM'lerinin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu. Firma AVM'lerde virüse karşı tedbirler alındığını ve haziran ayında dükkanlara kira desteği sağlanacağını bildirdi

Son dakika
HABERTURK.COM

Akiş GYO, portföyündeki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu. Firmadan KAP'a yapılan açıklamada "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında  19 Mart 2020 tarihinde kapatmış olduğumuz Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerimiz ile ilgili olarak,  Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri'nde faaliyetlerimize yeniden devam edebilmek için, kiracılarımızdan da aldığımız görüşler neticesinde açılış tarihimizin 1 Haziran 2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca pandeminin seyri üzerine açılış tarihini etkileyebilecek olumsuz bir görüş gelmesi durumunda bu tarih ötelenebilecektir" denildi.

HAVALANDIRMALARA ÖZEL CİHAZ TAKILACAK

Akiş GYO söz konusu AVM'lerde koronavirüse karşı alınan tedbirleri ise şu şekilde sıraladı: " Alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin minimize edilebilmesi için için,  AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virus ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehberin mağazalarla paylaşılamasına karar verilmiştir."

HAZİRANDA KİRA DESTEĞİ

Firma bunun yanında AVM'lerin kapalı olduğu süre boyunca kira almamaya haziran ayında ise yüzde 50'ye varan kira desteği vermeye karar verdiğini duyurdu.

 

 

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