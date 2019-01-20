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Edinilen bilgiye göre, akşam saat 18.49'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yaşanan depremin 4.9 büyüklüğünde olduğu ve yerin 53.6 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.20 18:49:54 35.7440 28.2387 53.6 -.- 4.9 4.9 AKDENIZ İlksel 2019.01.20 18:32:23 35.6735 28.3303 15.4 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel 2019.01.20 17:21:07 39.2483 28.3307 5.0 -.- 2.1 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.01.20 16:14:31 37.6528 30.0850 0.0 -.- 1.6 -.- YAZIKOY-(BURDUR) İlksel 2019.01.20 09:40:48 36.0297 36.1050 5.4 -.- 2.5 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel 2019.01.20 09:39:13 37.1812 28.5847 10.0 -.- 1.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.01.20 08:40:11 37.2098 28.4002 10.9 -.- 1.9 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel 2019.01.20 08:17:20 38.3133 26.7582 6.6 -.- 1.8 -.- URLA (IZMIR) İlksel 2019.01.20 07:41:15 40.6897 27.4542 12.7 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.01.20 07:21:11 39.1745 27.7697 10.6 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.01.20 07:15:58 40.2220 24.0632 6.7 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.01.20 07:15:22 41.0045 43.8688 8.5 -.- 1.9 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel 2019.01.20 07:12:44 41.0543 43.9845 5.0 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN İlksel 2019.01.20 07:01:27 37.3823 34.9228 5.0 -.- 1.8 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel 2019.01.20 06:49:58 39.1965 27.7745 13.6 -.- 1.2 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel 2019.01.20 06:27:22 36.7167 28.9985 17.5 -.- 0.8 -.- INLICE-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.01.20 05:52:37 40.8053 31.3273 3.3 -.- 2.5 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel 2019.01.20 04:25:29 40.9438 30.6038 9.1 -.- 1.4 -.- DEREKOY-HENDEK (SAKARYA) İlksel 2019.01.20 04:24:22 36.4783 28.7137 3.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.20 04:18:09 36.9617 27.3852 2.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.20 03:39:06 36.4807 28.7082 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.20 03:31:45 36.8110 27.1675 8.1 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.20 02:51:32 38.8787 35.5815 4.6 -.- 2.4 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2019.01.20 02:15:58 38.5437 43.1097 11.7 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel 2019.01.20 02:01:15 36.4468 28.7418 7.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.20 01:31:22 39.9340 34.8295 16.3 -.- 1.2 -.- TURKMENSARILAR-(YOZGAT) İlksel
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