Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sarılar Mahallesi'nde, 14 Aralık gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu.
BAŞINDAN, KARNINDAN VURULDU, DURUMU AĞIR
DHA'da yer alan habere göre Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.
Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı. Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Takibe alınan H.İ.S., dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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