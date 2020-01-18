DHA

İstanbul Kartal'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cennet Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakınları da kadını aramaya başladı. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Polisi denizdeki kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAŞLI KADINA OTOPSİ YAPILACAK

Polisin incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin kayıp Cennet Mirzanlı olduğu belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.