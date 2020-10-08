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Akılalmaz olay! Soymaya gidip dizi izlediler!

Bartın’da meydana gelen olayda, hırsızlık için birden fazla işyerine giren iki şüphelinin bir ayakkabıcı dükkanında ışıkları yakıp televizyondan dizi izleyecek kadar rahat davranmaları görenleri şoke etti

Son dakika akılalmaz olay! Soymaya gidip dizi izlediler! - Haberler
Soymaya gidip dizi izlediler!
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İHA

Bartın'daki, Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki Galla Pazarı yanında bulunan bir işyerinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Soygun, sabah iş yerine gelen esnafların dükkanlarından ayakkabıların ve paraların çalındığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Esnaflar ayakkabıların ve kasalardaki paraların çalındığını fark edince güvenlik kameralarını izledi.

ESNAFLAR ŞOKE OLDU

İHA'da yer alan habere göre hırsızlık şüphelisi zanlıların güvenlik kameralarına yansıyan rahat görüntüleri karşısında şok olan esnaflar durumu polise bildirdi. İşyerlerinden para, ayakkabı, ceviz ve kola çalan şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.

İKİ ZANLI YAKALANDI

Kamera kayıtları inceleme altına alınırken şüphelilerin U.K. ve N.G. isimli kişiler oldukları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

LAMBAYI YAKIP TELEVİZYON İZLEDİLER

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin girdikleri işyerlerinde rahat bir şekilde dolaşıp ayakkabı seçtikleri, ayrıca lambayı yakıp televiyzyon kumandası ile kanal değiştirdikleri anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.

"RAHAT RAHAT MODEL SEÇMİŞLER"

Hırsızlık olayının yaşandığı işyeri sahiplerinden Ayten Aşkın güvenlik kamera görüntülerini izlerken şüphelilerinin rahatça ayakkabı modeli seçtiklerini görünce şaşırdığını ifade ederek, “Ayın 7’sinde gece işte perdeyi kaldırıyorlar giriyorlar. Benden iki çift ayakkabı almışlar. Rahat rahat geziniyorlar bakınıyorlar. Model seçiyorlar. Rahat rahat davranmışlar” dedi.

"GECE SAAT 02.30 SIRALARINDA GELMİŞLER"

Şüphelilerin girdiği işyeri sahiplerinden Serdar Şaldırak ise zanlıların sadece ayakkabı çalmakla kalmayıp televizyonu açıp dizi izlediklerini de belirterek, “Çarşamba günü sabah geldiğimizde işte yan taraftaki abi kameralarına bakıyor. Hırsızlık olayı gerçekleşti diyor. Dükkanımda ayakkabılar kayıp diyor. Bizim dükkanımızda kamera kaydı yok. Onların dükkanında kamera kaydını izliyoruz. Dükkanımızda ayakkabılar eksik. İki tane hırsız giriyor gecenin saat 02.30 sularında filan.

"DÜKKANDAN 10 ÇİFT AYAKKABI ALIYORLAR"

Buraya giriyorlar. Yazar kasayı filan kurcalıyorlar. Bozuk paralar var bozuk paraları alıyorlar. Yaklaşık 10 çift ayakkabı alıyorlar bizim dükkandan. Hatta girdiklerinde utanmamış gibi televizyon izliyorlar. Işıkları yakıyorlar. Bizim dükkandan çıktıktan sonra yan taraftaki abinin dükkanına giriyorlar. O arada kamerayı filan bozmaya çalışıyorlar. Yaklaşık yarım saat filan kalıyorlar. Oranın da ışığını yakıyorlar. Oradan da iki çift ayakkabı alıyorlar.

"KOLA VE CEVİZ DE ALMIŞLAR"

Oradan çıkınca da bir yandaki abinin dükkanına giriyorlar. İç kapısı kitli olduğu için oradan bir şey alamıyorlar. Oradan da çıktıktan sonra karşıdaki abinin cevizlerini almışlar. Hemen çaprazındaki kahveden kola filan almışlar. Biz bu zanlılardan şikayetçi olduk. Bartın Belediyesinden de buranın ön taraflarını kapatmak için izin istiyoruz. Kapalı tente olarak” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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