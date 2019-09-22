İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki Nilüfer Kavşağı yakınlarında dün sabah akılalmaz bir olay meydanda geldi. Otomobil sürücüsü Mustafa Atmaca (44) ile bir yolcu minibüsünün şoförü arasında trafikte çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Atmaca darp edildi. Kavganın ardından olay yerinde fenalaşan Mustafa Atmaca, ailesi tarafından otomobille Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

DHA'da yer alan habere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Atmaca, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen M.Y., O.K. ve Ç.V.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.