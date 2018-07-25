Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, dava dosyasının daha önce tefrik edilen Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

AA'nın aktardığına göre, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesine hükmetti.

Heyet ayrıca sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Böylece Akıncı Üssü davasının sanık sayısı 469'a yükseldi.

Dava, 10 Eylül'de görülmeye devam edecek.

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