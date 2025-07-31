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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Akıncı TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon

        Akıncı TİHA ilk kez kullanıldı! Dev operasyon

        Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kg esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA'mızın ilk kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:54
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        Akıncı TİHA ilk kez kullanıldı! Dev operasyon
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile 25 şüphelinin yakalandığını ve 17’sinin tutuklandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon sonucu 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi.

        AKINCI TİHA’NIN KULLANILDIĞI İLK OPERASYON

        Bakan Yerlikaya Operasyonda yerli üretim Akıncı TİHA’nın kullandığını belirterek, "Yerli ve milli Sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA’mızın ilk kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı. AKINCI TİHA’nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki araziler bir bir tarandı. Termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı. Elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 124 operasyonel tim, bin 250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

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