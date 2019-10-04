Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Yıkımının ardından yeniden yapım çalışmaları başlanan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) çalışmalar sürüyor. 2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan yeni AKM binasının inşaatındaki son durum ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle çalışma yapılan alandaki son durum ortaya çıktı. İnşaat alanının dört bir yanında hızla sürdürülen çalışmalarla katların da ortaya çıkmaya başladı. Yapı tamamlandığında opera salonunun yanı sıra 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, büyük bir otopark bulunacak.

Binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. İnşaatın 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.